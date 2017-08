Unterföhring (ots) -



Model Sarah Knappik erfindet den Toilettenbürsten-Trinkbecher, Panikattacke bei Modedesignerin Sarah Kern und der erste große Zoff zwischen Ballermann-Sänger Willi Herren und Medien-Manager Steffen von der Beeck - "Promi Big Brother" hat begonnen! Zwölf Prominente sind im "Nichts" des Hauses eingezogen und müssen sich in den nächsten zwei Wochen den Luxus und ihren Aufstieg ins "Alles" beim großen Bruder erarbeiten.



Die Auftaktshow mit Jochen Schropp und Jochen Bendel in SAT.1 startet am Freitagabend in der Prime Time mit sehr guten 13,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Damit lässt SAT.1 die private Konkurrenz in den Zielgruppen der 14- bis 49-Jährigen, als auch bei den 14- bis 59-Jährigen (11,3 Prozent) in der Prime Time hinter sich. Insgesamt sehen 2,07 Millionen Zuschauer den Start der fünften Staffel live aus Köln.



In der ersten Live-Show werden Boyband-Legende Eloy de Jong und Ballermann-Sänger Willi Herren als erste Bewohner von den Zuschauern ins "Alles" gewählt und dürfen dort schlemmen und Luxus genießen. Die Dritt- und Viertplatzierten im Zuschauer-Voting duellieren sich um den Einzug ins "Alles": Model Sarah Knappik schickt krankheitsbedingt Luxuslady Claudia Obert ins Live-Duell, "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy wählt - ebenfalls krankheitsbedingt - Mister Germany Dominik Bruntner für das Live-Duell "Balla Balla" aus. Am Ende siegt Dominik in der Duell-Arena und erspielt Zachi den Aufenthalt im "Alles".



Aktuelle Bewohner im "Alles":



Eloy de Jong, Willi Herren, Zachi Noy



Aktuelle Bewohner im "Nichts":



Sarah Kern, Steffen von der Beeck, Jens Hilbert, Evelyn Burdecki, Milo Moiré, Maria Hering, Dominik Bruntner, Claudia Obert



