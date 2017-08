Nach dem offiziellem Wahlsieg des Amtsinhabers Uhuru Kenyatta herrscht in Kenia Chaos. Bei gewaltsamen Protesten von Oppositionsanhängern in der Landeshauptstadt sind nun zwei Menschen umgekommen.

Nach dem offiziellen Wahlsieg von Amtsinhaber Uhuru Kenyatta bei der Präsidentenwahl in Kenia ist es zu gewaltsamen Protesten von Anhängern der Opposition gekommen. Die Polizei habe in der Stadt Kisumu zwei Menschen erschossen, erklärte Regionalkommandeur Leonard Katana am Samstag. In Kisumu genießt der unterlegene Oppositionskandidat Raila Odinga starke Unterstützung. Weitere fünf Menschen ...

