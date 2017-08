Verbraucherschützer kritisieren Wildwuchs bei den Gebühren für Girokonten. Der Bankenverband stimmt der Forderung zu, dass die Preismodelle verständlich sein müssen. Aber auch der Kunde trage eine gewisse Verantwortung.

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) spricht sich für einfache und durchschaubare Gebührenmodelle beim Girokonto aus. "Generell ist es gut, wenn man einfache Modelle anbietet, die der Kunde versteht", sagte Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Und es muss volle Transparenz gesichert sein. Der Kunde muss wissen, was er für sein Geld bekommt. Es sollte nicht so verwirrend gestaltet sein, dass er zehn Seiten Kleingedrucktes durchlesen ...

