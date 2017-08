Auch im Börsenjahr 2017 scheinen sich die Aktienmärkte recht eng an das saisonale Drehbuch zu halten. August und September sind eher schlechte Monate, dies trifft verstärkt auf Nachwahljahre zu. Oft erreichen die US-Indizes Anfang August ein Hoch, von dem aus die Kurse bis weit in den Oktober hinein nachgeben. Ähnlich ist das Verlaufsmuster in "7er-Jahren" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...