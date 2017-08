Wirtschaftsanalysten erhalten auf der Self-Service-Analyseplattform von Alteryx mehr Flexibilität dank der Integration der Open-Source-Visualisierungstechnologie von Plotly

Alteryx, Inc., (NYSE: AYX), eines der führenden Unternehmen im Bereich Self-Service-Datenanalysen, hat heute bekanntgegeben, dass es sich mit Plotly zusammenschließt, der bevorzugten Datenvisualisierungsplattform für moderne Datenwissenschaft, um die "Inline Visualytics" der Alteryx-Plattform zu verbessern. Weil moderne Organisationen ihre Analysefähigkeiten über eine Vielfalt von Firmenkunden hinweg vertreiben möchten, vollzieht sich ein Wandel hin zu Self-Service-Plattformen und nunmehr zu mehr intuitiven visuellen Darstellungen (oder Inline Visualytics) von Daten, während diese sich durch die Analyse-Pipeline bewegen. Dank dieser Integration können auf bestimmte Geschäftssparten spezialisierte Analysten in einer flexibleren Umgebung arbeiten, die hochentwickelte Analysetechniken erlaubt.

"Immer mehr Kunden möchten ihre Daten nicht erst am Ende des Analyseprozesses visualisieren und verstehen können, sondern bereits während der Problemlösungsphase", so Dean Stoecker, CEO von Alteryx. "Die interaktive Visualisierung von Plotly ist die ideale Technologie für die Alteryx-Plattform, um die Produktivität von Analysten während des gesamten Modellierungsprozesses zu verbessern. Durch visuelle Analysen oder "Visualytics", wie wir es gerne nennen, machen wir diese aufregenden Entdeckungen zugänglicher."

Mit der Alteryx-Plattform steht Anwendern eine umfassende Lösung zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, Daten-Assets zu entdecken und auf sie zuzugreifen, leistungsfähige Datensätze zu erzeugen, statistische und räumliche Analysen durchzuführen und Daten zu visualisieren. Bisher wurde die Alteryx-Plattform für Visualisierungszwecke häufig mit herkömmlichen Dashboarding-Lösungen gekoppelt. Das Einbauen eines Visualisierungsfelds in die Alteryx-Plattform ist ein logischer Schritt, um für Wirtschaftsanalysten eine einheitliche Erfahrung zu schaffen. Die solide Grafikerstellungsfunktion und JSON-basierte Architektur von Plotly machen die Plattform zum idealen Partner, um Kunden einen Mehrwert zu bieten.

"Die Philosophie von Alteryx, nämlich Analysen einfacher zu gestalten, geht mit unserem Bestreben einher, Anwender in die Lage zu versetzen, solide und wirkungsvolle Datenvisualisierungen problemlos zu erzeugen", so Jack Parmer, CEO von Plotly. "Dank unserer intuitiven und interaktiven Open-Source-Technologie können Nicht-Programmierer ebenso wie Entwickler Tabellen, Diagramme und andere visuelle Assets auf einfache Weise erstellen und verbreiten."

Außer der Partnerschaft mit Plotly gab Alteryx zudem bekannt, dass Ashley Kramer dem Unternehmen als Vice President für den Bereich Produktmanagement beigetreten ist und am Entwicklungsstandort des Unternehmens in Broomfield im US-Bundesstaat Colorado tätig sein wird. Kramer bringt einen enormen Wissensschatz mit zu Alteryx, der ihr dabei helfen wird, die Produktorganisation aufzubauen, die Entwicklung des cloudbasierten Angebots voranzutreiben sowie strategische Partnerschaften mit Technologieunternehmen zu stärken. Vor ihrem Beitritt zu Alteryx war Kramer in den Positionen Leiterin Produktmanagement und Leiterin Cloud-Strategie bei Tableau Software Inc. tätig, wo sie die Verantwortung für die Vision und Entwicklung des SaaS-Angebots des Unternehmens trug. Davor war Ashley Technical Program Manager bei Amazon.com, Inc., wo sie auf die Kindle-Produktlinie fokussiert war.

Über Alteryx, Inc.

Alteryx (NYSE: AYX) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Self-Service-Datenanalysen. Die Alteryx-Plattform gibt Analysten die einzigartige Möglichkeit, alle ihre Daten über einen reproduzierbaren Workflow auf einfache Weise vorzubereiten, miteinander zu verbinden und zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Analysen können sie dann innerhalb von Stunden statt Wochen in umfassendere Einblicke umsetzen und weiterleiten. Analysten schätzen die Plattform von Alteryx, weil sie auf Daten aus Datenlagern, Cloud-Anwendungen, Spreadsheets und anderen Quellen zugreifen und diese bereinigen sowie auf einfache Weise miteinander verbinden und anschließend prädiktive, statistische und räumliche Analysen über dieselbe intuitive Benutzerschnittstelle durchführen können, ohne eine einzige Programmzeile schreiben zu müssen.

Weitere Infos gibt es unter http://www.alteryx.com oder telefonisch unter +1-888-836-4274.

Alteryx ist eine eingetragene Marke von Alteryx, Inc. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

Über PLOTLY

Plotly ist der Entwickler von Plotly.js, Dash, PLOTCON und den wachstumsstärksten Grafikerstellungsbibliotheken für R und Python. Das Online-Grafikerstellungsprogramm von Plotly unter plot.ly ist der einfachste und schnellste Weg, um D3.js-Grafiken online zu erstellen und zu teilen. Zu den Kunden von Plotly gehören Facebook, King Games, Red Hat, S&P Global Market Intelligence und Regierungsinstitutionen. Schließen Sie sich der Datenvisualisierungsdiskussion des Unternehmens auf dem Plotly- Blog oder auf Twitter, LinkedIn und Facebook an.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, darunter Aussagen über die Partnerschaft mit Plotly und den damit verbundenen Auswirkungen auf Wirtschaftsanalysten, die mit hochentwickelten Analysetechniken arbeiten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nur Prognosen und können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, darunter u. a.: unsere Fähigkeit, die Aktivitäten von Plotly in unsere Plattform zu integrieren; unsere Fähigkeit, Produkt- und Serviceverbesserungen sowie neue Produkte und Services zu entwickeln und zu veröffentlichen, um auf die schnellen technischen Veränderungen zeitgemäß und kosteneffektiv zu reagieren; intensiver und zunehmender Wettbewerb auf unserem Markt, sowie sonstige Rahmenbedingungen von Markt, Politik, Wirtschaft und Geschäft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

