Die Vetternwirtschaft hat in Griechenland eine lange Tradition. Daran ändert sich auch unter der Regierung des Linkspopulisten Alexis Tsipras nichts. Nun sorgt der Fall Pappas für Ärger.

Er ist eigentlich längst im Rentenalter. Aber jetzt muss Stelios Pappas noch mal ran. Und es ist nicht wenig, was von dem Endsechziger erwartet wird. Pappas soll einen "Augiasstall" ausmisten. So beschreibt der Pressesprecher des griechischen Premierministers Alexis Tsipras die Zustände bei den Nahverkehrsbetrieben der nordgriechischen Großstadt Thessaloniki (OASTH). Der Sagenheld Herakles schaffte es zwar, die verdreckten Rinderställe des Augias binnen eines Tages zu reinigen. Aber Pappas wird für die Sanierung der Verkehrsbetriebe wohl etwas länger brauchen. Er übernahm am Donnerstag das Amt des Verwaltungsratspräsidenten des Unternehmens, das in Griechenlands zweitgrößter Stadt 622 Linienbusse betreibt. Um seinen Herakles zu finden, brauchte Premier Tsipras nicht lange zu suchen: Stelios Pappas ist der Vater seines Informationsministers Nikos Pappas.

Seit fast einem Jahrzehnt ist Nikos Pappas der engste Tsipras-Berater, manche sehen in ihm das Alter Ego des Premiers. "Wer mit Pappas spricht, spricht mit Tsipras", sagt ein EU-Diplomat in Athen. Kein Wunder, dass die Berufung seines Vaters Stelios zum Verwaltungsratschef der Verkehrsbetriebe ein lebhaftes Echo in den sozialen Netzwerken auslöste.

Die Reaktionen bewegen sich zwischen Empörung und Hohn. Oppositionsparteien sehen in der Berufung einen besonders krassen Fall von Vetternwirtschaft. Die konservative Nea Dimokratia erklärte ironisch, man sei sicher, dass unter den hunderten Bewerbungen der Lebenslauf des Stelios Pappas der überzeugendste gewesen sei; dass es sich bei dem Aspiranten um den Vater des Ministers und engen Tsipras-Freundes Nikos Pappas handelte, müsse reiner Zufall sein. Die frühere Parlamentspräsidentin Zoi Konstantopoulou, die sich 2015 von der Tsipras-Regierung losgesagt hatte, bezeichnete Nikos Pappas auf Twitter als "Minister für Korruption" und übermittelte ihm bissig "Glückwünsche ...

