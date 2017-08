Nach dem Kursrutsch des DAX in den letzten Wochen haben unsere Absicherungen gegriffen. Unsere Investmentideen sind daher gleichzeitig Rückblick und Ausblick. Nehmen Sie in den Puts Teilgewinne mit. Recht frisch in unserer ISIN-Liste findet sich ein Bonus Papier mit der WKN DM3MA9 und ein Discount Optionsschein mit der WKN HU8KBK (Basispreis 12.000; Cap 12.500) und einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...