Jetzt ist es passiert. Der DAX brach unter seine zuletzt gehaltene Unterstützung nach unten aus und notierte sogar für kurze Zeit unter 12000 Punkten. Droht weitere Gefahr? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Infineon, BMW, Volkswagen, Linde, Bayer, MorphoSys und Nordex.

der DAX schloss zum Ende der 32. Kalenderwoche bei 12014 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12298 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 7. Juli bis 11. August um 284 Zähler oder 2,3 Prozent tiefer. Nachdem der DAX in den letzten rund zwei Wochen zwischen 12100 Punkten nach unten und 12300 bis 12350 Punkten nach oben zur Seite tendiert war und dabei seine weitere Richtung gesucht hatte, brachen die Notierungen aus der zuletzt gehaltenen Breite nach unten aus, nachdem sie zuvor diese Unterstützug dreimal erfolgreich getestet hatte. Ein viertes Mal hielt der Support dem Ansturm der Bären allerdings nicht stand, so dass der Index sogar für kurze Zeit unter 12000 Punkte rutschte. Das trübte die Lage deutlich ein, sollte er verlorenes Land nicht schnell zurückgewinnen können.

Der DAX habe vom überverkauften Bereich aus mit einer Erholung begonnen. Diese Erholung könnte zunächst bis etwa 12100 Punkten laufen. Am Abwärtstrend ändere das allerdings nichts. Bis Oktober sei vornehmlich ...

