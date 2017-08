Der geopolitische Konflikt zwischen den USA und Nordkorea spitzt sich in diesen Tagen zumindest verbal immer weiter zu. Nun haben sich auch Japan und Südkorea zu Wort gemeldet und die Situation nicht wirklich entschärft. An den Märkten, insbesondere in den USA, wird der Konflikt jedoch relativ gelassen hingenommen. Weshalb eigentlich? Roland Hirschmüller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...