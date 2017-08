Wie hier schon öfter erwähnt, wird unter allen Bitcoin-Stakeholdern seit mehreren Jahren eine Debatte darüber geführt, wie das Netzwerk zu skalieren sei. Derzeit ist das Transaktionsvolumen limitiert, dadurch steigen einserseits die Transaktionskosten und andererseits auch die durchschnittliche Transaktionsdauer. Eine Seite hatte nun genug von der ewigen Debatte und leitete die Spaltung des Bitcoin Netzwerks durch einen sogenannten Hardfork ein. Der eine Teil will an der alten Chain festhalten, der andere eine neue Blockchain mit neuen Regeln. Die sehen zum einen eine Verdoppelung der Blockgröße auf zwei Megabyte vor, zum anderen auch Änderungen bei der Transaktionsabwicklung. Das bedeutet eine Aufhebung der Beschränkung in den...

