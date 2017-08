Der Wahlkampf ist eröffnet: In der SPD-Hochburg Dortmund nutze Merkel für eine Standpauke an die Autobosse. Ihren Herausforderer Schulz ignoriert sie dagegen weiter. Doch eine Umfrage sieht die Genossen im Aufwind.

Die SPD kann in der Gunst der Wähler einer Umfrage zufolge wieder etwas Boden gutmachen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Sozialdemokraten auf 24 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Die Union liegt zum sechsten Mal in Folge bei 38 Prozent.

Drittstärkste Partei wäre die Linke mit zehn Prozent, gefolgt von FDP und AfD mit jeweils acht Prozent. Die Grünen verlieren einen Zähler und liegen mit sieben Prozent auf dem sechsten Platz. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 3. und dem 9. August 1886 Personen befragt.

Unterdessen haben die großen Parteien den Wahlkampf mit einem Schlagabtausch zur Abgasaffäre eingeläutet. CDU-Chefin Angela Merkel attackierte die Autobosse am Samstag bei einem Auftritt in der SPD-Hochburg Dortmund scharf. Sie verlangte mehr Engagement für Zukunftstechnologien, lehnte aber die von Schulz verlangte europaweise Quote für Elektroautos als undurchdacht ab. Der SPD-Chef warf Merkel im Gegenzug Politikverweigerung vor. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, die Schonzeit für die Kanzlerin sei vorbei.

"Weite Teile der Automobilindustrie haben unglaubliches Vertrauen verspielt", sagte Merkel bei einer Veranstaltung des CDU-Arbeitnehmerflügels (CDA). "Das, was man da unter den Tisch gekehrt hat, oder wo man Lücken in den Abgastests ...

Den vollständigen Artikel lesen ...