Die Onlinebank und -Brokerfirma Hello Bank wird in Österreich künftig keine eigene Banklizenz mehr haben, sondern in neuer Rechtsform als Niederlassung der französischen BNP Paribas S.A. tätig sein.Für die Kunden soll sich dadurch nichts ändern, heißt es im Anlegermagazin "Fonds professionell" und im "Standard" online. ...

