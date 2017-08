In Charlottesville sind Auseinandersetzungen zwischen Ultrarechten und Gegendemonstranten eskaliert. Ein Mann fährt in eine Menschenmenge und tötet eine Frau. US-Präsident Trump erntet für eine erste Reaktion viel Kritik.

Nach einem Angriff auf Demonstranten mit einem Auto in der US-Kleinstadt Charlottesville hat das FBI Ermittlungen wegen eines möglichen Hassverbrechens eingeleitet. Das gaben das Büro des Generalstaatsanwalts für den Bezirk West-Virginia und FBI-Ermittler bekannt. US-Justizminister Jeff Sessions verurteilte die Tat: "Die Gewalt und die Toten in Charlottesville treffen das Herz der amerikanischen Justiz und Gerechtigkeit." Wenn Handlungen aus rassistischen Motiven und Hass verübt würden, könne das nicht toleriert werden. "Sie verraten unsere zentralen Werte."

Am Samstag war die Gewalt zwischen Protestierenden der Ultrarechten und Gegendemonstranten eskaliert. Sie bewarfen sich in der Stadt Charlottesville in Virginia unter anderem mit Wasserflaschen und attackierten sich mit chemischen Sprays. Zudem stürzte ein Polizei-Hubschrauber in der Nähe der Proteste ab und riss zwei weitere Menschen in den Tod. Im Laufe des Aufmarsches der Rechtsextremisten fuhr schließlich ein Autofahrer in friedliche Gegendemonstranten, bei dem Vorfall kam ein Mensch ...

