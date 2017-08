München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Folge 2 der Doku-Soap "Janni & Peer ... und ein Baby" - Profi-Sportlerin Janni muss krüzer treten und probiert sich beim Aquagym - Ausstrahlung am Montag, 14. August 2017, um 22:35 Uhr bei RTL II



Für Janni und Peer beginnt ein neues Leben - und das in ganz großen Schritten. Die Powerfrau muss in Berlin erstmal auf ihre große Leidenschaft verzichten: das Surfen. Doch aus der Familie bekommt sie einen heißen Tipp, damit sie nicht völlig auf Sport verzichten muss. Auch der Red Carpet wird von der Agenda gestrichen, denn die werdenden Eltern finden sich mitten im gemeinsamen Alltag wieder. Doch bevor die Abendgarderobe vorerst an den Nagel gehängt wird, steht für die beiden noch ein wichtiges Event an.



Nachdem Janni ihr ganzes Leben auf der Ferieninsel Fuerteventura verbracht hat, heißt es für die Surferin nun "ab in die Großstadt". In Berlin wartet vor allem ein Alltag ohne Strand und die Vorbereitungen auf das Leben zu dritt nehmen das junge Paar ordentlich in Beschlag.



Auch sportlich muss die 26-Jährige kürzertreten, denn an Surfen ist hochschwanger natürlich nicht zu denken. Von ihrer Schwester bekommt Janni einen heißen Tipp: Aquagym. So bleibt Frohnatur Janni ihrem Element zumindest treu und tauscht die Wellen des Ozeans kurzerhand gegen ein gefliestes Schwimmbecken ... und ihr Surfbrett gegen eine Poolnudel. Ob dieses neue Hobby auf Dauer auslastend für die Leistungssportlerin ist?



Die Profisurferin ist ohnehin nur schwer zu bremsen. Dabei bleibt manchmal auch das Zeitmanagement auf der Strecke: Bei einer Gala in einem Berliner Theater fehlt den beiden schlicht die Zeit zum Umziehen. Doch Peer hat eine pragmatische Lösung parat - ganz zur Freude der wartenden Fotografen.



Folge 2 von "Janni & Peer ... und ein Baby!": Montag, 14. August 2017, um 22:35 Uhr bei RTL II



Über "Janni & Peer ... und ein Baby!":



Wir sind schwanger! Janni Hönscheid und Peer Kusmagk haben sich nackt auf einer einsamen Insel kennen- und lieben gelernt. Aus der anfänglichen Romanze ist eine feste Beziehung gewachsen. Nun erwarten die TV-Stars ihr erstes Kind - und das bedeutet jede Menge Trubel. Wie bereiten sich die beiden auf ein Leben zu Dritt vor?



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



nur für Presse-Anfragen: RTL II Kommunikation Martin Blickhan Kommunikation@rtl2.de