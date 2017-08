Potsdam (ots) - Die Spitzenkandidatin der brandenburgischen Linkspartei für die Bundestagswahl, Kirsten Tackmann, wirbt für eine rot-rot-grüne Koalition im Bund.



Auch wenn diese Option wegen der Schwäche der SPD gerade nicht so aussichtsreich sei, arbeite sie darauf hin, sagte Tackmann im rbb-Sommerinterview mit "Brandenburg aktuell". "Ich glaube, dass wir eine Mehrheit jenseits der Union dringend brauchen, damit sich dieses Land verändern kann." Allerdings mache sie sich keine Illusionen darüber, wie schwierig es sei, linke Politik gemeinsam mit SPD und Grünen zu machen.



Im Falle von Koalitionsverhandlungen müssten laut Tackmann alle Kompromisse eingehen. Auch die Forderung der Linken nach einer Abschaffung von Hartz IV und seinem Sanktionssystem sei zumindest verhandelbar. "Wenn man so in Verhandlungen schon hereingeht, dass man erst einmal eine rote Linie aufstellt, dann funktioniert das nicht." Sie setze bei Koalitionsverhandlungen auf Argumente, um die möglichen Partner zu überzeugen.



