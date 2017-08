Die Rhetorik zwischen US-Präsident Trump und Maduro hat zuletzt stark an Schärfe gewonnen. US-Vizepräsident Pence will nun in Kolumbien über die Lage in Venezuela beraten - und muss Schadensbegrenzung betreiben.

US-Vizepräsident Mike Pence wird am Sonntag seine Vier-Länder-Reise in Lateinamerika beginnen und dabei mit anderen Staatenlenkern über die Lage in Venezuela sprechen. Den Auftakt macht Kolumbien, das sich vorab gegen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump wandte, die Vereinigten Staaten könnten auch eine militärische Operation erwägen, um die politische und wirtschaftliche Krise in Venezuela zu lösen. Beobachter gehen deshalb auch davon aus, dass die Reise von Pence einer Art Schadensbegrenzung entsprechen könnte.

"Der Eifer von Trump und einiger Personen um ihn herum, ohne Idee von Kontext vorzupreschen, ist nicht nur für die US-Politik, sondern auch für die Stabilität in der Region schädigend", sagte Lateinamerika-Experte Christopher Sabatini, der Chef der Internetseite Global Americans.

Das kolumbianische Außenministerium hatte betont, alle Versuche, die venezolanische Krise zu lösen, sollten friedlich sein und die Souveränität des Landes achten. "Militärische Maßnahmen und der Einsatz von Gewalt" seien zu verurteilen. Die Stellungnahme war eine schnelle Distanz von Trumps Bemerkung ...

