US-Sonderermittler Robert Mueller will hochrangige amtierende und ehemalige Trump-Mitarbeiter befragen. Er geht dem Verdacht nach, dass Russland Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 genommen hatte.

In der Russland-Affäre erhöht sich der Druck auf US-Präsident Donald Trump. Einem Zeitungsbericht zufolge will Sonderermittler Robert Mueller hochrangige amtierende und ehemalige Mitarbeiter des Präsidialamtes befragen. Darunter sei auch der ehemalige Stabschef Reince Priebus, berichtete die "New York ...

