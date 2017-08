Am Aktienmarkt purzeln die Kurse und die Anleger sehen sich mit dahinschmelzenden Gewinnen und manche auch mit ersten Verlusten konfrontiert. Immer wieder kommt es zu Hoffnungsschimmern, die den Anlegern ein Ende der Korrektur und damit bald wieder steigende Kurse in Aussicht stellen. Bisher war all das Hoffen vergebens und auch in der kommenden Woche sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...