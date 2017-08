Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnt vor einer weiteren Zuspitzung des Nordkorea-Konflikts und äußert scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump. Es sei falsch, "vom eigenen Golfclub heraus das Inferno zu beschwören".

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnt vor einer weiteren Zuspitzung des Nordkorea-Konflikts. Die USA und Südkorea sollten ihr bevorstehendes gemeinsames Militärmanöver "so wenig provokativ wie möglich" abhalten, forderte der SPD-Politiker in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit den Zeitungen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" (RND). Das Manöver könne "dazu führen, dass Nordkorea die Gelegenheit zu neuen Provokationen nutzt, zum Beispiel, um eine Mittelstreckenrakete auf Guam abzufeuern". ...

