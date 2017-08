BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs hat den Vorschlag von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz über eine Quote für Elektroautos als "schnelle Wahlkampfnummer" bezeichnet. "Eine Quote hilft weder der Umwelt noch der Automobilwirtschaft und ihren Beschäftigten wirklich", kritisierte der CDU-Politiker am Sonntag. "Sie ist vielmehr Ausdruck einer Planwirtschaft, wie wir sie aus China kennen." Wichtiger als "unsinnige Quoten" wäre die europaweite Verschärfung der Abgas- und Stickoxid-Vorschriften, die auch überall in der EU eingehalten werden müssen, sagte Fuchs. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich ablehnend zu einer Quote geäußert./hoe/DP/das

