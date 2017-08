SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Präsident Moon Jae In wird sich an diesem Montag mit US-Generalstabschef Joseph F. Dunford zu einem Gespräch treffen. Nach Angaben eines Regierungssprechers wird es dabei um mögliche Verteidigungsmaßnahmen gegen die wachsende militärische Bedrohung Nordkoreas gehen. Dunford, der auf einer Asien-Reise ist, landete bereits am Sonntag in Südkorea und wollte dort auch den südkoreanischen Verteidigungsminister treffen. Am Montag wird der 61-jährige Dunford nach China weiterreisen.

Am Freitag hatten sich der Leiter des Nationalen Sicherheitsrates Südkoreas, Chung Eui Yong, und US-Sicherheitsberater H.R. McMaster bei einem Telefonat darauf verständigt, alle möglichen Maßnahmen gegen Nordkorea im Voraus zu diskutieren./fk/DP/das

