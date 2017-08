Der SPIEGEL überrascht in dieser Woche mit einer Titelgeschichte über die Alpen. Die Stoßrichtung ist so indifferent wie die Unterzeile auf dem Cover. In welchem Verhältnis stehen Bedrohung, Paradies und Wandel zueinander? Als einem Kind des Ruhrgebiets, für das der Urlaub darin bestand, mit der Katholischen Kirche eine Tagesfahrt zu einem kindgerechten Ausflugsziel zu erleben, mag man es mir verzeihen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...