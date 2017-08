Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Depotstratege Ulf Sommer steigt mit einem ETF auf dem Dax ein.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Schneller als gedacht, aber wie zu Beginn der Börsenkorrektur erwartet, ist der Dax auf seine 200-Tage-Linie, dem Handelsdurchschnitt der vergangenen 200 Börsentage, zurückgefallen. Viel weiter dürfte es wohl nicht abwärts gehen, denn mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 und einer Dividendenrendite von drei Prozent sind die Aktien der 30 Dax-Unternehmen attraktiv bewertet. Auch gegenüber anderen Indizes. Voller Respekt gegenüber den Märkten und wissend, nie die tiefsten Kurse zu erreichen, steigen wir mit einer Tranche, einem ETF auf den Dax, ein.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Im heutigen Kommentar schauen wir uns die Investitionsquote der Ziel-Wikifolios an. Das "ROGO US Value" von Paul Rogojan ist derzeit ...

