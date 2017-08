Das dominierende Thema an den internationalen Börsen war in den vergangenen Tagen der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Er dürfte auch in den kommenden Tagen ganz oben auf der Agenda der Investoren stehen. In Deutschland bleibt der erstarkte Euro ein weiteres Problem.

Der Beitrag Nordkorea-Krise belastet auch die Börse - Gewinnmitnahmen erschien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...