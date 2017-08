Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert in ihrer Ausgabe vom Montag, 14. August 2017, Merkels Wirtschaftspolitik:



"Hoffentlich werden Merkels Jahre als Dauer-Kanzlerin im Dauer-Aufschwung nicht als die Ära der verpassten Chancen in die bundesrepublikanische Geschichte eingehen. Noch profitiert Deutschland von der Demografie, weil die Babyboomer arbeiten. Zudem hilft aktuell die Weltwirtschaft. Der historische Aufstieg der Schwellenländer treibt die hiesige Industrie an. Man hätte sich gewünscht, die Bundesregierung hätte diese einmalig günstigen Umstände genutzt. Um die Bildung zu stärken, mehr Menschen mitzunehmen und teilhaben zu lassen am Wohlstand, um Deutschland für den digitalen Wettbewerb zu rüsten. Um die Energiewende ordentlich zu managen, um die Infrastruktur zu modernisieren und um zum Wohl künftiger Generationen mehr in einen leistungsfähigen Standort zu investieren."



