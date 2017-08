Berlin (ots) - Was passiert, wenn der Sozialismus in die Sahara kommt? Antwort: Der Sand wird knapp. Nun sehen wir, was passiert, wenn der Sozialismus nach Venezuela kommt, in das Land mit den größten Erdölreserven - das Öl wird knapp. Mit dem Sozialismus des 21. Jahrhunderts zog der Mangel ein: Neben Benzin gibt es auch kein Toilettenpapier, keine Medikamente, keine demokratischen Mindeststandards. In Brasilien endet Arbeiterführer Lula da Silva, Volksheld und Präsident von 2003 bis 2011, als verurteilter Betrüger des Volkes im Gefängnis. Und im drittgrößten Rindfleischerzeugerland, Argentinien, stürzte mit der peronistischen Präsidentin Cristina Kirchner die Fleischproduktion ab. Wir erkennen: Den Sozialismus in seinem Lauf halten die Sozialisten auf.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de