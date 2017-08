Trumps vage gehaltene Twitter-Nachricht zu Charlottesville stößt auch in den eigenen Reihen auf Kritik. Das Weiße Haus versucht, zu glätten. Tochter Ivanka findet unterdessen die Worte, die ihr Vater nicht ausspricht.

Nach Kritik am US-Präsidenten und seinem Umgang mit den Ausschreitungen in Charlottesville hat das Weiße Haus Donald Trumps vorherige Aussage verteidigt. "Natürlich" habe der Präsident in seinen Bemerkungen über Neonazis, Nationalisten, die an die Überlegenheit von Weißen glauben, und alle extremistischen Gruppen gesprochen, hieß es in einer Mitteilung am Sonntag.

Trump hatte in einem Tweet zwar die "ungeheuerliche Gewalt" vom Samstag verurteilt, erwähnte dabei die Kundgebung der Rechtsextremen aber nicht direkt. Stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...