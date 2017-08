LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Elektroautoquote/Wahlkampf:

Als intimer Kenner der europäischen Institutionen weiß auch Schulz: Bis sich alle in der EU darüber einig sind, vergeht eine halbe Ewigkeit. Von allgemeinem Interesse in Deutschland ist dagegen jetzt in erster Linie, wie es mit den Dieselautos weitergeht. Und da eben sitzen Union und SPD dann doch wieder in einem Boot: Keine Seite hält etwas von drohenden Fahrverboten, zumal das insbesondere solche Wähler treffen würde, die es weniger dick im Portemonnaie haben. Richtig bleibt gleichwohl die Strategie der SPD: Sie muss die Kanzlerin mit inhaltlichen Provokationen aus der Reserve locken, mit Themen, an denen Merkel nicht vorbei kommt, auf die sie eingehen muss./be/DP/zb

