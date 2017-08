The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2DALV1 TIMELESS HIDEAWAYS 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBH1 DZ BANK IS.A783 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DW81 LBBW DAI BONS SZ 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DW99 LBBW REP BONS SZ 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXB5 LBBW ASG BONS SZ 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA US45866FAE43 INTERCONT.EXCHANGE 17/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US45866FAF18 INTERCONT.EXCHANGE 17/27 BD00 BON USD N

CA XFRA USP2400PAA77 CERRO D.AGUILA 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US67103HAF47 O'REILLY AUTOMOTIVE 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US741503BB15 PRICELINE GRP 17/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US741503BC97 PRICELINE GRP 17/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US883556BX98 THERMO FISH.SCI. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US883556BY71 THERMO FISH.SCI. 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0319509294 GENERAL ELECT. 07/22 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1626012964 BAV.SKY C.CH A.2 17/26 A BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1665173974 INTER-AMER.DEV.BK 17/21 BD02 BON INR N

CA 1VU XFRA CA08345Q2080 BENZ MINING CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CM1 XFRA CA16383D1042 CHEMISTREE TECHNOLOGY EQ00 EQU EUR N

CA D98 XFRA CA25660K1030 DOJA CANNABIS EQ00 EQU EUR N

CA 9SB XFRA CA7840531007 SCYTHIAN BIOSCIENCES CORP EQ00 EQU EUR N

CA FBEN XFRA NL0012377394 FYBER N.V. EO -,10 EQ00 EQU EUR Y

CA 5B8N XFRA SE0010219774 BLACK EAR.FAR.SDR DL-,01 EQ00 EQU EUR N