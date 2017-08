Zum diesjährigen Wettbewerb wurde eine Rekordzahl von mehr als 5.500 Produkten aus 54 Nationen angemeldet. Im Juli 2017 vergab eine 39-köpfige Jury in Essen eine der renommiertesten Auszeichnungen der Designbranche. In der Jurybegründung hieß es "Der AxiBlade begeistert durch seinen modularen Aufbau, der in Sachen Flexibilität und Funktionalität besondere Maßstäbe setzt." Im Bereich Product Design des Red Dot Awards wurden Entwürfe aus insgesamt 47 Kategorien ausgezeichnet, der AxiBlade ging in der Kategorie "Industriegeräte, Maschinen und Automation" an ...

