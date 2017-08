MEDIENMITTEILUNG

Evolva gibt das Finanzergebnis für das 1. Halbjahr 2017 bekannt

14. August 2017 - Evolva (SIX: EVE) gab heute die Finanzergebnisse für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 bekannt und informierte über die aktuelle Geschäftsentwicklung. Die (PowerPoint-Präsentation: http://www.evolva.com/wp-content/uploads/2017/08/Evolva-HY17-PPT.pdf) und die (zusammengefasste Halbjahresbilanz: http://www.evolva.com/wp-content/uploads/2017/08/Evolva-HY17-Accounts.pdf) stehen auf der Website von Evolva zum Download bereit. Einzelheiten zur Konferenz für Analysten und Medienschaffende sind auf Seite 7 zu finden.

Zusammenfassung der Fortschritte:

Die Vorbereitungen für die Einführung von EverSweetTM im Jahr 2018 verlaufen nach Plan; starkes Kundeninteresse

Nootkaton dürfte wie geplant im 2. Halbjahr 2018 die Zulassung als Insektenschutzmittel in den USA erhalten

Weiterhin wachsender Kundenstamm für Nootkaton im Bereich Geschmacks- und Duftstoffe

Kräftiger Umsatzanstieg von Resveratrol im Zuge der Einführung der Marke Veri-teTM

Fortsetzung der Transformation zu einem produktbasierten Unternehmen; Überprüfung der Organisationsstruktur und Partnerstrategien angestossen, vertiefte Analyse im 3. Quartal 2017

Finanzielle Höhepunkte:

Kräftig gestiegener Produktumsatz von Evolva, der mittlerweile 25% des Gesamtumsatzes (1. Halbjahr 2016: 11%) ausmacht; Gesamtumsatz etwa auf Vorjahresniveau

Bestand an liquiden Mitteln von CHF 33,8 Mio. per 30. Juni 2017 (31. Dezember 2016: CHF 47,5 Mio.)

Simon Waddington, CEO von Evolva, sagte: «Dies ist eine spannende Zeit für Evolva. Das Unternehmen unternimmt den nächsten logischen Schritt im Transformationsprozess zu einem produktbasierten Unternehmen. Die Nachfrage nach natürlichen Ingredienzien und deren Einführung auf dem Markt für Gesundheit, Wellness und Ernährung sowie in angrenzenden Bereichen ist beträchtlich. Allerdings kämpfen die meisten dieser Ingredienzien mit Lieferkettenproblemen. Unsere Mission besteht weiterhin darin, diese Probleme zu lösen, indem wir kostengünstige Produkte anbieten, die über die Bioproduktion nachhaltig hergestellt werden. Evolva hat in den vergangenen 13 Jahren erheblich in den Ressourcenaufbau investiert. Das Ergebnis ist eine bahnbrechende und einzigartige Innovationsplattform zur Herstellung komplexer Ingredienzien und vor allem die Verknüpfung mit kostengünstigen Produktionsprozessen. Evolva beabsichtigt jedoch nicht, grosse Summen in eigene Produktionsanlagen zu investieren. Wir ziehen es vor, strategische Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, die bereits über solche Anlagen verfügen, wie Cargill. Dementsprechend prüfen wir derzeit kommerzielle Strategien, die den Produktabsatz rasch steigern. Dazu würden wir mit führenden Unternehmen zusammenarbeiten, welche die Produkte dann auf dem Markt einführen. Zudem überprüfen wir unsere Organisationsstruktur, um sie auf diesen Fokus auszurichten. Weitere Einzelheiten werden wir im 3. Quartal 2017 bekannt geben.»

Überblick über die Geschäftstätigkeit

NOOTKATON UND VALENCEN

Nootkaton ist ein Inhaltsstoff von Zitrusfrüchten, der mit dem charakteristischen Duft von Grapefruits assoziiert wird. Im August 2015 haben wir unser Nootkaton-Produkt als Geschmacks- und Duftstoffingredienz für den Einsatz in Nahrungsmitteln, Getränken, Körperpflege- und Haushaltsprodukten am Markt eingeführt. Ferner haben wir im Dezember 2015 Valencen eingeführt, eine mit Orangen assoziierte Geschmacks- und Duftstoffingredienz. Im 1. Halbjahr 2017 haben wir im Bereich Geschmacks- und Duftstoffe ein kontinuierliches Umsatzwachstum verzeichnet.

Wir haben zudem die Effizienz der Produktionsprozesse für Nootkaton und Valencen weiter verbessert. Damit befinden wir uns auf dem besten Weg, das Anwendungspotenzial der beiden Produkte zu vergrössern.

Wir betrachten Insektenschutzmittel der nächsten Generation (hauptsächlich gegen Zecken und Mücken) als die grösste globale kommerzielle Marktchance für Nootkaton. Evolva konzentriert sich für die kommerzielle Einführung auf die USA und bereitet die regulatorischen Unterlagen für die Zulassung von Nootkaton als Insektenschutzmittel durch die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) vor. Wir rechnen für das 2. Halbjahr 2018 mit der Zulassungsentscheidung der EPA. Wir arbeiten auch an der Zulassung von Nootkaton in verschiedenen anderen Regionen.

Um das medizinische und kommerzielle Potenzial von Nootkaton weltweit auszuschöpfen, führt Evolva Gespräche mit führenden Akteuren im Bereich des Insektenschutzes und der Prävention von Vektor-übertragenen Krankheiten.

Im Juni 2017 bestätigte Evolva einen Medienbericht, laut dem wir mit der US-Behörde für fortschrittliche biomedizinische Forschung und Entwicklung (US Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) Verhandlungen über einen Single-Sourcing-Vertrag führen. Damit soll die Entwicklung und EPA-Zulassung unseres Nootkaton vorangetrieben werden, um die Bekämpfung von Mücken, die den Zika-Virus übertragen, zu unterstützen. Weitere Einzelheiten können derzeit nicht bekannt gegeben werden.

RESVERATROL

Resveratrol von Evolva weist einen hohen Reinheitsgrad auf (>98 %) und ist das einzige Resveratrol-Produkt, das ausschliesslich durch Hefefermentation aus natürlichen, nachhaltigen Ausgangsstoffen hergestellt wird. Es hat in den USA den GRAS-Status erhalten und wurde von der Europäischen Kommission im Januar 2012 als «Novel Food» (neuartiges Lebensmittel) zur Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln zugelassen. Wir haben die Zulassung in mehreren Ländern ausserhalb Nordamerikas und Europas beantragt und diese bislang für Indien, Malaysia und Singapur erhalten. Der derzeit wichtigste Anwendungsbereich sind die Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf Produkten für gesundes Altern.

Der im 1. Halbjahr 2017 erzielte Umsatz übertraf den im Gesamtjahr 2016 erzielten Umsatz.

Im Februar 2017 haben wir die Marke Veri-teTM für unser nachhaltig produziertes Resveratrol mit hohem Reinheitsgrad eingeführt. Mit der Einführung einer starken Marke wie Veri-teTM, welche die hohe Qualität unseres Resveratrols widerspiegelt, werden neue Möglichkeiten für gemeinsame markengeschützte Endprodukte eröffnet.

Die Effizienz der Produktionsprozesse verbesserte sich weiter. Diese Entwicklung dürfte auch in den kommenden Jahren anhalten, wodurch sich das Marktpotenzial von Resveratrol erhöht.

Durch die Unterzeichnung mehrerer Vertriebsvereinbarungen im 1. Halbjahr 2017 haben wir unsere kommerzielle Reichweite weiter vergrössert. Die Anstrengungen zahlen sich allmählich aus, da unsere kommerzielle Pipeline mittlerweile rund 150 fortgeschrittene Kundengespräche umfasst. Wir wollen zusätzliche strategische Vertriebsvereinbarungen schliessen und sowohl die geografische Reichweite als auch die Palette von Produkten für Resveratrol erweitern.

Mit Kunden und Forschungspartnern untersuchen wir spezifische Marktsegmente in den Bereichen Knochenverkalkung, Kognition und Parodontitis. Ferner untersuchen wir das Potenzial des Produkts zur Förderung des Wachstums von Nutzvieh und der Ergebnisse in Aquakulturen.

STEVIA

Im Herbst 2015 stellte unser Partner Cargill das Branding für den kalorienfreien Süssstoff der nächsten Generation unter der Marke EverSweetTM vor. Das Produkt enthält die wohlschmeckenden Moleküle Rebaudiosid M (Reb M) und Rebaudiosid D (Reb D) und kann damit die bisherigen Geschmacksprobleme von Stevia überzeugend lösen. Evolva hat Hefestämme entwickelt, die Reb M und Reb D produzieren.

Wir haben im Jahr 2017 bislang gute Fortschritte erzielt. Nach der Erteilung eines wichtigen EU-Patents im Jahr 2016 haben wir im Februar 2017 ein weiteres wichtiges Patent (US-Patent-Nr. 9.562.251) vom US-Patentamt erhalten. Dieses Patent ist von besonderer kommerzieller Bedeutung, da es Produktionsverfahren für Steviolglykoside zur Herstellung von Reb M mittels verschiedener Produktionsmethoden schützt, einschliesslich der Fermentation, der Biokonversion und anderer Verfahren. Evolva hat als erstes Unternehmen mehrere Enzyme identifiziert und charakterisiert, die an der Reb-M-Biosynthese beteiligt sind. Einschliesslich dieses jüngsten Patents verfügt Evolva nun über 17 gewährte Patente (darunter 2 in den USA und 5 in Europa) und 88 anhängige Patentanträge weltweit.

Im April 2017 haben wir den Abschluss einer wichtigen Kooperationsvereinbarung mit Cargill für die Produktion und Vermarktung von EverSweetTM, einem Stevia-Süssstoff der nächsten Generation, bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung könnte Evolva in Abhängigkeit von der Effizienz der Stammkulturen mit bis zu 30% am Gewinn von EverSweet' beteiligt werden.

Wir rechnen derzeit damit, dass EverSweet' 2018 auf den Markt kommt. Entsprechend dem Kommerzialisierungsplan wird EverSweet' in der modernen, äusserst effizienten Produktionsstätte von Cargill in Blair, Nebraska (USA), hergestellt. Zu diesem Zweck werden die bestehenden Anlagen umgerüstet. Die Umrüstung der Fermentationsanlagen von Cargill in Blair schreitet planmässig voran, sodass wir für einen Produktionsstart im Jahr 2018 im Plan liegen.

Gleichzeitig bereitet Cargill die Einführung aktiv über verschiedene Kanäle vor. EverSweet' wurde auf mehreren Branchenkonferenzen vorgestellt und es wurden Proben an zahlreiche potenzielle Kunden verteilt. Die Resonanz ist sehr positiv, da die Kunden der Ansicht sind, dass EverSweet' in vielen verschiedenen Produktkategorien eingesetzt werden kann.

Überprüfung der Organisationsstruktur

Evolva setzt die Transformation von einem F&E-Unternehmen zu einem Unternehmen mit eigenen kommerziellen Produkten fort.

In Anbetracht der Fortschritte in diesem Übergangsprozess führen wir eine umfassende Analyse unserer Organisation durch. Die Analyse dürfte im 3. Quartal 2017 abgeschlossen sein. Wir werden daraufhin weiter darüber informieren.

Finanzbericht

CHF Mio. 1H 2017 1H 2016 Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 2,7 3,3 -18% Produktverkauf 0,9 0,4 +125% Gesamtumsatz 3,6 3,7 -3% Produktionskosten -2,0 -0,9 +122% Forschungs- und Entwicklungsaufwand -13,4 -16,2 -17% Verwaltungsaufwand -8,9 -7,2 +24% Finanzergebnis und Steuern 0,4 1,8 -78% Nettoergebnis -20,3 -18,8 +8% Gewinn pro Aktie (CHF) 0.05 0.05 - 30. Juni 2017 30. Juni 2016 Flüssige Mittel 33,8 47,5 Eigenkapital 151,9 173,1

In der Umsatzentwicklung spiegelt sich weiterhin der Übergang von Forschung und Entwicklung zum Vertrieb von kommerziellen Produkten. Der Erlös aus dem Produktverkauf machte im 1. Halbjahr 2017 25% des Gesamtumsatzes aus (Vorjahr: 11%). Der Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit mit privatwirtschaftlichen und öffentlichen Partnerschaften ging zurück, weil zwei wichtige Projekte ihren Zenit überschritten haben. Zudem sind die Folgen des Schritts, die Risiken mittels Partnerschaften zu teilen, weiterhin spürbar. Da wir in solchen Projekten einen Teil der Forschungs- und Entwicklungskosten tragen, sinkt der Umsatzbeitrag kurzfristig, derweil sich der Anteil am zukünftigen Potenzial des Umsatzwachstums vergrössert.

Wie im März 2017 bekannt gegeben, stieg der Produktumsatz weiterhin kräftig. Dies ist hauptsächlich dem Umsatzsprung bei Resveratrol zu verdanken. Neben den generell stark anziehenden Produktverkäufen, füllt sich auch die kommerzielle Pipeline rasch mit potenziellen Kunden und das Distributorennetz wird weiter ausgebaut. Hinzu kommt, dass die Zahl der Länder, in denen unsere Produkte zugelassen sind, rasch wächst. Dies ist insgesamt eine solide Basis für weiteres Wachstum.

Die Produktionskosten sind infolge der höheren Umsätze mit unseren Produkten und eines höheren Personalbestands in diesem Bereich gestiegen.

Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand für den Berichtszeitraum sank auf CHF 13,4 Mio. (-17%). Der Fokus auf die Anwendungsentwicklung bewirkt, dass ein Teil der Forschungs- und Entwicklungskosten in den Vertriebs- und Verwaltungsaufwand verschoben wurde.

Zum Rückgang des Forschungs- und Entwicklungsaufwands trug auch die geringere Inanspruchnahme externer Auftragsforschungsinstitute bei. Da die Lancierung von EverSweet näher rückt, konnten wir zudem im 1. Halbjahr 2017 Entwicklungskosten für Stevia in Höhe von CHF 0,7 Mio. aktivieren (2016: CHF 0).

Die weiterhin zunehmenden Aktivitäten in den Bereichen Vertrieb, Regulatorisches und Anwendungsentwicklung für unsere eigenen Produkte führten zu einem höheren Vertriebs- und Verwaltungsaufwand. Zudem nahm der Personalbestand in diesen Bereichen zum Vorjahr zu.

Die wichtigste Position im «Finanzergebnis und Steuern» ist die Steuergutschrift von rund CHF 2,3 Mio. (1. Halbjahr 2016: CHF 2,2 Mio.) im Zusammenhang mit latenten Ertragssteuern. Die Währungsentwicklung belastete das Ergebnis im 1. Halbjahr mit CHF 1,6 Mio., verglichen mit CHF 0,1 Mio. im Vorjahr.

Bilanz und liquide Mittel

Der Verlust und der Barmittelabfluss aus Geschäftstätigkeiten verharrten auf hohen Niveaus, was sich erwartungsgemäss im Bestand an liquiden Mitteln und in der Eigenkapitalausstattung niederschlug. Per 30. Juni 2017 beliefen sich die flüssigen Mittel auf CHF 33,8 Mio., gegenüber CHF 47,5 Mio. per Ende 2016. Durch die Eigenkapitalzusage über CHF 30 Mio. des Finanzinvestors Yorkville haben wir im März dieses Jahres unsere Finanzposition weiter gestärkt. Wir haben während des 1. Halbjahres 2017 CHF 3,2 Mio. aus dieser Fazilität abgerufen. Die Investitionen in Sachanlagen verharrten auf niedrigem Niveau.

Im 1. Halbjahr 2017 stieg die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien um 25,5 Mio. auf 424,2 Mio. Evolva hat 25 Mio. eigene Aktien aus dem genehmigten Kapital im März geschaffen, die es für die Ausgabe von Aktien im Zusammenhang mit der Vereinbarung mit Yorkville und zu anderen Finanzierungszwecken verwenden will. Die restlichen 0,5 Mio. Aktien sind für die Ausübung von Mitarbeiteroptionen reserviert.

Finanzausblick 2017

Unser Kundenportfolio dürfte weiter wachsen. Dies wiederum sollte den Produktumsatz, der sich unseres Erachtens 2017, im Vergleich zu 2016, mindestens verdreifachen dürfte, antreiben. Vorbehaltlich der Erreichung von Meilensteinen rechnen wir damit, dass der Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit im 2. Halbjahr 2017 etwas niedriger als im 1. Halbjahr 2017 ausfällt.

Angesichts der aktuellen Überprüfung der Organisationsstruktur wollen wir unseren strategischen Fokus in den kommenden Monaten weiter schärfen, was zudem den Betriebsaufwand in 2018 verringern sollte.

Die Investitionen in die Umrüstung in Blair werden sich erstmals in den Zahlen für das 2. Halbjahr 2017 niederschlagen und im Jahr 2018 ihren Höhepunkt erreichen. Wie im April kommuniziert, prüft Evolva diverse Szenarien für die Finanzierung der Umrüstung.

Der Barmittelabfluss dürfte 2017 relativ stabil bleiben, ist durch den aktuellen Bestand an liquiden Mitteln und die zusätzliche Finanzierungsfazilität von Yorkville jedoch gut abgedeckt.

Oliver Walker, CFO, kommentierte: «Unsere Finanzen entwickelten sich gemäss Plan, das gilt sowohl für den Umsatz als auch das Nettoergebnis. Die mit Yorkville letzten März vereinbarte Eigenkapitalzusage funktioniert bestens. Durch sie erhielten wir bislang frische liquide Mittel in Höhe von CHF 3 Mio.»

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Brauwesen verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol, wir arbeiten aber - alleine oder gemeinsam mit anderen - noch an zahlreichen anderen Ingredienzien. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Wir sind international tätig. Weitere Informationen stehen auf (www.evolva.com: http://www.evolva.com/) zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem Ansatz? Schauen Sie sich unser (Video an.: http://www.evolva.com/brewing/)

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.