lastminute.com group geht Partnerschaft mit Telepass ein, um ihr Projekt für städtische Mobilität weiter zu entwickeln

Amsterdam / Chiasso, 14. August 2017 - (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com), ein führender europäischer Onlineanbieter für Reisen und Freizeit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Telepass (Atlantia Group) eingegangen ist, einem führenden europäischen Anbieter für Bezahlsysteme. Damit soll das Wachstum von URBANnext SA gestärkt werden, einem führenden Anbieter von städtischen Mobilitätsdienstleistungen.

URBANnext SA, im November 2015 gemeinsam von lastminute.com, Emiliano Saurin und Serena Schmidt gegründet, entwickelt und vertreibt modernste Techniklösungen für den Markt der städtischen Mobilität. Das Unternehmen führte URBI ein, eine kostenlose, mobile App, erhältlich für iOS und Android, eine "Alles aus einer Hand"-Lösung für städtische Mobilität, die den Anwendern erlaubt, nach verschiedenen Mobilitätsangeboten wie Auto-, Roller- und Bike-Sharing sowie nach öffentlichem Verkehr, Taxi und anderen Dienstleistungen zu suchen, diese zu abonnieren, reservieren und zu bezahlen.

Gemäss Vertrag werden (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com), Saurin und Schmidt einen Mehrheitsanteil von URBANnext an Telepass verkaufen. Saurin und Schmidt werden als Manager und Aktionäre im Unternehmen verbleiben, während lastminute.com group das Geschäft weiterhin als Minderheitsaktionär und Handelspartner unterstützen wird.

Fabio Cannavale, CEO von lastminute.com, sagte: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Telepass bekannt zu geben. Diese wird das Geschäft auf ein neues Niveau bringen und die nächste Entwicklungsphase starten. Telepass bringt industrielle Fähigkeiten mit, welche für die Erweiterung und Abrundung des Angebots von URBANnext SA zentral sind."

(Lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com), aktiv im Umfeld von Unternehmensprojekten, investiert in Technologie-Unternehmen, die dazu beitragen, Neuerungen im Reise- oder reisenahen Sektor zu beschleunigen und die auf die Unternehmensziele von (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com) abgestimmt sind.

Über (lastminute.com group: http://www.group.lastminute.com/)

(lastminute.com: http://www.lastminute.com) gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und steuert ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Die Unternehmensgruppe erreicht monatlich 43 Millionen Benutzer, die ihre Ferien und Freizeitaktivitäten über die Websites und die mobilen Apps der Gruppe, die in 17 Sprachen und 40 Ländern zur Verfügung stehen, suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch Support- und Serviceangebote zu bereichern, wann immer diese nachgefragt werden. (lastminute.com N.V: http://www.group.lastminute.com/) . ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

