Was passiert ist

Siemens (WKN:723610) war in den letzten 30 Tagen einer der fünf schlechtesten Performer im DAX. Auslöser waren unter anderem die am 03. August veröffentlichten Zahlen für das Q3 2017, welche einen rückläufigen Auftragsbestand anzeigten und damit die Anleger enttäuschten.

Was das bedeutet

Siemens konnte im dritten Quartal 2017 zwar seinen Umsatz und Gewinn um 8 respektive 6 Prozent steigern, doch machten ein Großteil des Zuwachses positive Währungseffekte aus. Das entscheidendere Kriterium war für die Anleger jedoch der Auftragsbestand, welcher sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent, währungsbereinigt sogar um 9 Prozent, verschlechtert hatte. Auslöser war hier insbesondere ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...