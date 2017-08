SURTECO SE: Uneinheitliche Geschäftsentwicklung

- Konzernumsatz mit 334,0 Mio. EUR leicht unter Vorjahr - EBIT zum Halbjahr bei 19,3 Mio. EUR (Vorjahr: 21,6 Mio. EUR) - Free Cashflow auf 20,0 Mio. EUR mehr als verdoppelt - EBIT 2017 weiterhin bei 42 bis 46 Mio. EUR

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 14. August 2017 - Der Geschäftsverlauf der SURTECO SE, einer der weltweit führenden Hersteller von dekorativen Oberflächenmaterialien und Produzent von technischen Profilen, wurde im ersten Halbjahr 2017 von stark unterschiedlichen Entwicklungen in den beiden Unternehmenssegmenten geprägt. Erfreulich entwickelte sich die Kunststoffsparte, wo der Umsatz bedingt durch die Übernahme der britischen Nenplas-Gruppe und dank organischen Wachstums um 13 % zulegte. Dagegen machten sich im Papiersegment die Einstellung margenschwacher Aktivitäten und vorgezogene Bestellungen im Vorjahr mit einem Umsatzminus von 10 % bemerkbar. Insgesamt führte dies nach sechs Monaten auf Konzernebene zu einem Umsatz von 334,0 Mio. EUR nach 337,7 Mio. EUR im Vorjahr. Massive Rohstoffpreiserhöhungen in der Kunststoffsparte wirkten einer Steigerung der Produktivität im Papiersektor entgegen. Zudem stiegen die Personalkosten aufgrund der Nenplas-Akquisition, tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen im zweiten Quartal sowie eines leicht erhöhten Personalbestands, resultierend aus der guten Auslastung in der Kunststoffsparte. Dies führte zusammen mit höheren Abschreibungen zu einem Rückgang des Gewinns vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) auf 19,3 Mio. EUR (H1-2016: 21,6 Mio. EUR). Der Konzerngewinn ging auf 10,0 Mio. EUR (H1-2016: 12,0 Mio. EUR) zurück.

"Während die Kunststoffsparte die Erwartungen im ersten Halbjahr erfüllt hat, sind wir mit der Entwicklung im Papiersegment nicht zufrieden. Dank bereits realisierter Effizienzverbesserungen und der Probos-Übernahme halten wir an unserem EBIT-Ziel von 42 bis 46 Mio. EUR für 2017 fest", so Dr. Herbert Müller, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO SE.

Free Cashflow bei 20,0 Mio. EUR - Verschuldung deutlich zurückgeführt

Dank der Verbesserung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und abzüglich höherer Investitionen konnte SURTECO den Free Cashflow zum Halbjahr von 7,8 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR mehr als verdoppeln. Damit konnte die durch die Nenplas-Übernahme gestiegene Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Jahresende von 135,6 Mio. EUR sehr deutlich auf 114,4 Mio. EUR reduziert werden. Der Verschuldungsgrad nahm entsprechend von 39 % auf 34 % ab. Die Eigenkapitalquote ist mit 49,2 % auch zum 30. Juni 2017 unverändert solide. Da die Probos-Übernahme im Juli durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert wurde, wird es im dritten Quartal zu Veränderungen bei den Bilanzkennzahlen kommen.

Ausblick für 2017: EBIT-Ziel bei 42 bis 46 Mio. EUR

Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 werden vor allem von den deutlichen Preissteigerungen der Rohstoffe und von der Akquisition der portugiesischen Probos-Gruppe geprägt. Die Umsatzerlöse der strategischen Geschäftseinheit Papier werden auf Jahresbasis zwar deutlich gegenüber dem Vorjahreswert nachgeben, das EBIT der Sparte soll aufgrund von Produktivitätssteigerungen dennoch leicht steigen. Die Umsätze und auch das EBIT im Kunststoffbereich sollten inklusive der ab Juli konsolidierten Probos-Gruppe erheblich über den Vorjahreswerten liegen. Auf Konzernebene dürften die Umsatzerlöse damit ebenso erheblich gegenüber 2016 zulegen. Angesichts Aufwendungen für die Akquisition der portugiesischen Probos-Gruppe sowie der daraus resultierenden Kaufpreisallokationseffekte geht der Konzern inklusive der halbjährig konsolidierten Probos-Gruppe weiterhin von einem EBIT von 42 bis 46 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2017 aus.

Den Bericht über das ersten Halbjahr 2017 sowie weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle +49 (0) 8274/99 88-508 Internet www.ir.surteco.de Email ir@SURTECO.com Fax + 49 (0) 8274/99 88-515

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rollladensysteme. Der Konzern produziert mit über 3.300 Mitarbeitern an 25 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 27 % des Umsatzes in Deutschland, 45 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

aktualisieren oder zu überarbeiten. Wichtige Kennzahlen SURTECO SE

(in Mio. EUR)

H1-201- H1-201- Q2-201- Q2-201- 6 7 6 7 Konzernumsatz 337,7 334,0 167,5 164,3 - davon Papier 209,0 188,1 102,2 91,1 - davon Kunststoff 128,7 145,9 65,3 73,2 Exportquote in % 72 73 73 74 EBITDA 38,3 37,1 19,4 17,5 EBITDA-Marge in % 11,3 11,1 11,6 10,6 EBIT 1 21,6 19,3 11,2 8,6 - davon Papier 12,6 13,0 7,0 5,4 - davon Kunststoff 12,1 11,2 5,7 5,8 EBIT-Marge in % 6,4 5,8 6,7 5,2 EBT 17,2 14,5 10,0 5,6 Konzerngewinn 12,0 10,0 6,7 3,8 Ergebnis je Aktie in EUR 2 0,78 0,64 0,43 0,24 Cashflow aus laufender 18,8 35,0 10,1 18,2 Geschäftstätigkeit Free Cashflow 7,8 20,0 1,7 9,3 31.12.2016 30.06.2017 Veränderung Bilanzsumme 673,9 687,1 +2 % Eigenkapital 346,6 338,3 -2 % Nettofinanzverschuldung 135,6 114,4 -16 % Verschuldungsgrad in % 3 39 34 -5 Pkt. Eigenkapitalquote in % 51,4 49,2 -2,2 Pkt. Mitarbeiter 2.833 2.866 +1 %

(1) Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten

(2) Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731

(3) Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital

