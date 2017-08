flatex Morning-news Gold

Alle guten Dinge sind drei? Der Goldkurs fuhr in 2017 bis dato Achterbahn, bildete am 17. April 2017 ein Zwischenhoch bei 1.295,63 US-Dollar und am 06. Juni 2017 ein Zwischenhoch bei 1.296,18 US-Dollar aus. Dieses Doppeltop wurde danach nach unten aufgelöst und mündete im letzten Verlaufstief vom 10. Juli 2017 bei 1.204,98 US-Dollar. Der Anlauf auf die 1.295/96er-Bastion wird nun erneut unternommen.

Sollte dieser erste Widerstand bei 1.296 US-Dollar fallen, so wären weitere Anschlusskäufe in Richtung der nächsten Widerstände bei 1.308/1.316 und in Richtung des letzten relevanten Hochpunkts bei 1.337,51 US-Dollar möglich. Die nächsten Unterstützungen lägen bei 1.274 und 1.257 US-Dollar bereit.

