Aus einem ehemaligen Konkurrenten von Google wurde inzwischen eine Art Portfolio-Spekulation auf Alibaba. Der interessante Hintergrund: YouTube hat sein ursprüngliches Kerngeschäft verkauft. Übrig geblieben ist eine Beteiligung an Alibaba. Dieser chinesische Google-Konkurrent legte ab Januar von 88 auf 160 $ zu und wir begleiten dies mit bislangrund 44 % Kursgewinn. Die Beteiligung von Altaba an Alibaba lässt sich auf etwa 60 bis 65 Mrd. $ schätzen, doch ist bislang unklar, welche Steuern im Falle eines Verkaufs entfallen würden. Offen ist diese Frage seit über vier Jahren. Legt Alibaba weiter zu, lässt sich dies problemlos auf den Altaba-Portfolio-Wert übertragen. Was diese wiederum im Falle eines Verkaufs daraus machen würden, ergäbe eine neue amerikanische Internet-Wette oder Alternative. Wir geben zu, dies reizt uns sehr.



