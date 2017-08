FMW-Redaktion

Zum Wochenstart tut sich was. Aus einer kaum zu erwartenden Ecke gibt es aktuell einen Stimulus, der heute früh um 2 Uhr Die Index-Futures steigen ließ, während gleichzeitig der sichere Hafen Gold minimal schwächelte. In Japan wurde direkt vor dieser Bewegung das Bruttoinlandsprodukt vermeldet. Bei vorigen Daten von +1,5% und Erwartungen von +2,5% liegt die BIP-Steigerung im 2. Quartal auf Jahresbasis bei +4%. Das ist eindeutig und spürbar besser als erwartet!

Deswegen steigt der Nikkei-Index (Future) von Freitag Abend bis jetzt um 100 Punkte. Sofort reagierte der Dow-Future und stieg von 21.908 auf 21.949 Punkte - eine beachtliche und im Chart spürbare Aufwärtsbewegung im eigentlich relativ toten Nachthandel. Gold fiel parallel dazu von 1288 auf 1285 Dollar. Was hat das BIP in Japan denn derart kräftig an? Private Investitionen ...

