In den letzten Handelswochen noch mehrfach an der Hürde von 36,00 Euro gescheitert, vollzieht das Wertpapier der Aareal Bank zur Mitte dieses Monats einen erneuten Anlauf auf diese Widerstandszone und könnte vielleicht sogar mit einem baldigen Ausbruch zur Oberseite glänzen - Swing-Trader sind hier goldrichtig.

Insgesamt kann seit Jahresbeginn an eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen grob 33,34 sowie 38,95 Euro in der Aktie der im M-Dax notierten Aareal Bank ausgemacht werden. Dabei wechseln sich die Trendverläufe in regelmäßigen Abständen alle paar Wochen ab, was es bisher nur sehr kurzfristig orientierten Marktteilnehmern erlaubte an den Kursschwankungen zu partizipieren. Nachdem der Wert zuletzt um 36,00 Euro mit einem Ausbruch darüber mehrfach gescheitert war, setzten die Notierungen kurzfristig auf ein Verlaufstief von 34,01 Euro zum Ende der vergangenen Handelswoche zurück, Käufer hielten aber noch dagegen und konnten tiefere Abgaben verhindern. Zu Beginn dieser Woche ist ...

