Nach EnBW und Eon hat auch Deutschlands größter Stromproduzent einen satten Gewinn ausgewiesen - das liegt aber vor allem an der Atomsteuer, die der Bund zurück gezahlt hat. Mit den Kraftwerken verdiente RWE aber weniger.

Krise? Welche Krise? Wer in diesen Tagen in die Zwischenberichte der großen deutsche Energiekonzerne schaut, fühlt sich an die alten, glänzenden Zeiten erinnert. Zuerst meldete EnBW einen Überschuss von 1,7 Milliarden Euro, dann verbuchte Eon sogar ein Plus von vier Milliarden Euro - und jetzt wies auch RWE einen hohen Milliardengewinn aus: Unter dem Strich summierte sich das Nettoergebnis auf 2,7 Milliarden Euro - fast fünfmal mehr als vor einem Jahr. Im Geschäftsjahr 2016 hatte RWE noch einen Verlust von knapp sechs Milliarden Euro zu verkraften.

Die deutschen Energiekonzerne profitieren freilich nur von einem bedeuteten Sondereffekt: Der Bund hat die Brennelementesteuer, die er nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwischen 2011 und 2016 zu Unrecht kassiert hatte, zurück gezahlt. RWE hat dafür inklusive Zinsen knapp zwei Milliarden Euro erhalten.

Um Sondereffekte bereinigt stieg das Nettoergebnis aber auch um 35 Prozent auf 809 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 17 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. "RWE ist auf Kurs", sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz, "nach unseren aktuellen Planungen werden wir das Geschäftsjahr am oberen Ende unserer Prognose abschließen." Beim bereinigten Nettoergebnis rechnet RWE als mit rund 1,3 Milliarden Euro.

Ende Juni hatte Schmitz wegen der Steuererstattung, mit der nicht unbedingt zu rechnen war, schon eine Sonderdividende von einem Euro je Aktie angekündigt. Die soll zusätzlich zu der bereits versprochenen regulären Dividende von 50 Cent gezahlt werden. In den vergangenen zwei Jahren waren die Stammaktionäre jeweils leer ausgegangen.

Die Sonderausschüttung summiert sich auf 615 Millionen Euro. Es bleibt also noch ...

