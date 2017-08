Die Compound-Branche verlangt im Hinblick auf die Granulierung höchste Flexibilität bei Änderungen der Produkte sowie Granulatgröße und -form - und das alles in nur einem einzigen System. "Idealerweise verlangt der Hersteller von Compounds nach nur einer Maschine für viele Materialien, um so ein ansprechendes Produkt innerhalb der Kundenspezifikation zu liefern", sagt Michael Eloo, Geschäftsführer bei Gala Kunststoff- und Kautschukmaschinen, Xanten, einem Tochterunternehmen von Maag.

"Die Granulierung ist das letzte Glied in der komplexen Kette von zusammenwirkenden Maschinen. Deshalb achten wir fortlaufend auf den gesamten Produktfluss und optimieren die Komponenten innerhalb der Produktlinie, um maximale Flexibilität unter Berücksichtigung der konkreten Ziele unserer Kunden zu erlangen. Aus unserer Sicht ist die Granulierung immer noch die Kernaufgabe der Maschine, da das Produkt in dieser Phase letztlich eine erste sichtbare Kunststoffform annimmt. An dieser Stelle müssen die hergestellten Granulate alle erforderlichen Spezifikationen erfüllen. Im Allgemeinen ist ein ganzheitlicher Ansatz bezüglich der dem Extruder/Compounder nachgeschalteten Anlagen notwendig. Dies behebt Probleme der Reinigbarkeit, Zugänglichkeit und der Austauschbarkeit von Werkzeugen während des Betriebs. Dennoch darf eine solche Flexibilität die Effizienz der Maschine nicht beeinträchtigen." Der Anbieter hat daher mehrere Granuliersysteme im Portfolio, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Einband-Granuliersystem für hochgefüllte Compounds

Dazu gehört das Einband-Granuliersystem EBG, das sich für das Verarbeiten von hochgefüllten (> 60 %) und/oder zerbrechlichen Compounds eignet. Das System lässt sich auf individuelle Applikationen zuschneiden. Statt die Polymerstränge konventionell in einem Wasserbad zu extrudieren, geschieht dies direkt auf einem Kunststoff- oder Stahlförderband, das die fragilen Stränge vorsichtig zu den Granuliereinheiten zieht. Dieses kontrollierte Ziehen der Stränge im noch geschmolzenen Zustand verhindert Brüche in ihnen und ermöglicht deren direktes Zuführen in den Granulator, wo sie in einheitliche Granulate geschnitten werden. Je nach Anwendung lassen sich die Stränge durch Luft, Wasser oder beidem abkühlen.

