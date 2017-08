Letzte Woche ist mit der zweitniedrigsten Primärmarktaktivität in diesem Jahr verbunden. Von den rund EUR 6,3 Mrd. die an (USD, GBP, EUR) Anleihen platziert wurden, kamen alleine EUR 3,6 Mrd. von der Multi-Tranchen-Anleihe der British American Tobacco. Auch für diese Woche zeichnet sich v.a. für den EUR Markt eine ähnliche Entwicklung ab. Ratings: S&P erhöhte das Anglo American PLC Rating um eine Stufe auf BBB- (stabiler Ausblick) und somit seit Februar 2016 wieder in das Investment Grade Segment. Die infolge der Erholung bei Rohstoffen starke operative Entwicklung im ersten Halbjahr sowie eine an die Geschäftsentwicklung gekoppelte neue Dividendenpolitik wurden u.a. als Gründe von der Ratingagentur angegeben. Sowohl Fitch (BB+) als auch Moody's (Ba1) vergeben noch ein...

