NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Axel Springer von 64,50 auf 69,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Experten hoben in einer Studie vom Montag ihre Schätzungen und den Bewertungsmaßstab für den Bereich Jobportale an. Hier sei der Medienkonzern stärker gewachsen als führende Auto- und Immobilienplattformen. Die Anleger zweifelten noch an der Nachhaltigkeit. Die Merrill-Experten rechnen aber mit zunehmendem Optimismus./ag/ajx

Datum der Analyse: 14.08.2017

ISIN DE0005501357

AXC0071 2017-08-14/09:31