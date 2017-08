14.8.: Christina Hiptmayr läutet die Opening Bell für Montag. Die profil-Wirtschaftsredakteurin checkte für das Börse Social Magazine die Übernahme des ATX-Teils aus einem genialen profil-Interview mit Harald Schmidt. Danke! https://www.profil.at http://www.boerse-social.com/magazine https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 11.8.: Tjark Schütte, Investor Relations Deutsche Post DHL Group, läutet die Opening Bell für Freitag. Die Aktie ist eine von nur 4 Titeln im DAX, die in der Wochen-, Monats- und ytd-Sicht im Plus sind http://www.dpdhl.com/de.html https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ 10.8.: Nadja Ritter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die starke Hobbyläuferin tut dies via...

Den vollständigen Artikel lesen ...