Die Angst vor einer Eskalation in Nordkorea hat, zumindest an den Börsen, spürbar nachgelassen. Vor allem in Asien konnten sich die Kurse wieder ein wenig erholen, was auch den DAX im frühen Handel stützen dürfte. Es sieht, bislang, nach einem sehr gelungen Start in die Woche aus. Der Marktbericht von der Börse Stuttgart.