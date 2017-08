Wechsel in kritischen Zeiten: Die Deutsche Börse trennt sich von ihrem bisherigen obersten Risikomanager Marcus Thompson. Nachfolger ist Oliver Engels.

Die Deutsche Börse hat sich mitten in der Affäre um mögliche Insidergeschäfte des Vorstandschefs von ihrem obersten Risikomanager getrennt. Marcus Thompson, seit 17 Jahren bei dem Konzern und seit Herbst 2013 Risikochef des Börsenbetreibers, habe das Unternehmen "im besten Einvernehmen" verlassen, hieß es in einer internen Mitteilung, die Reuters am Montag vorlag. Nachfolger Thompsons ist bereits seit Anfang Juli Oliver Engels, der seit knapp drei Jahren für das Unternehmen arbeitet. Zuerst hatte ...

