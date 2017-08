Bewaffnete haben ein Restaurant im Zentrum von Ouagadougou überfallen. Mindestens 17 Menschen sind örtlichen Medien zufolge gestorben. Die Attacke erinnert an einen Überfall von Islamisten im Vorjahr.

Bei einem nächtlichen Feuerüberfall auf ein Restaurant in Ouagadougou sind nach offiziellen Angaben mindestens 17 Menschen getötet worden. Das berichteten örtliche Medien in Burkina Faso am frühen Montagmorgen unter Berufung auf Kommunikationsminister Remis Dandjinou. Mindestens acht Menschen wurden verletzt. ...

