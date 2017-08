S.E.A. Asset Management gibt neues Corporate Design und Erweiterung der Produktpalette bekannt

S.E.A. Asset Management gibt neues Corporate Design und Erweiterung der Produktpalette bekannt

Singapur, 14. August 2017 - S.E.A. Asset Management Pte Ltd ("S.E.A. AM"), ein Boutiquemanager in Singapur, tritt ab sofort mit neuem Logo und neuem Corporate Design auf.

- NEUES FIRMENLOGO UND VERBESSTERTE INTERNETPRSENZ Das neue Logo und Corporate Design prsentieren S.E.A. modern und neu. Zustzlich wurde mit dem Re-Branding die Internetprsenz verbessert und mit weiteren Funktionen versehen.

- NEUE EUR ANLEIHEN FONDS TRANCHE - Aufgrund starker Nachfrage aus der Schweiz und Deutschland wurde eine neue whrungsgesicherte EUR Tranche aufgelegt - der S.E.A. Asian High Yield Bond Fund C (ISIN LU1637742591). Zeichnungen werden seit dem 7. August entgegengenommen.

S.E.A.'s Re-Branding erfolgt nachdem sich das Unternehmen erfolgreich positioniert hat und weiter über seine Wurzeln in der Vermgensverwaltung hinaus gewachsen ist. Das Unternehmen hat den Geschftsbereich Publikumsfondmanagement in den vergangenen drei Jahren weiter ausbauen knnen und feierte in 2017 sein 10-jhriges Jubilum.

"S.E.A. Asset Management hat die 10 millionen USD Assets under Management Marke überschritten und entwickelt sich weiter hin zu einem Boutique Fund Manager der im Markt für seine Expertise bei Asiatischen Anleihen und Asiatischen Nebenwerten bekannt ist" sagte Alexander Zeeh, CEO von S.E.A. AM. "Wir haben die Anzahl unserer Mitarbeiter in Singapur im Bereich Business Development ausgebaut. Im Raum Frankfurt haben wir zustzlich externen Berater für den Vertrieb in unserem Zielmarkt Deutschland engagiert."

Nach Aussage von Zeeh sollen "zustzliche Funktionalitten Verbesserungen der S.E.A. Internetseite neuen und bereits existierenden Investoren in S.E.A. Funds den Zugriff auf Informationen vereinfachen. Die verbesserten Funktionalitten werden durch die Software FactsheetLIVE der in München ansssigen Firma Cleversoft Financial Solutions ermglicht".

Über S.E.A. Asset Management Pte Ltd S.E.A. Asset Management Pte Ltd ist ein unabhängiger Finanzdienstleister bietet individuelle Asset und Fonds Management-Lösungen für private zugelassene Anleger und institutionelle Investoren. Die Firma ist spezialisiert auf asiatische Aktien und asiatischen Hochzinsanleihen. S.E.A.

wurde 2007 gegründet. www.seagroup.com.sg

Über S.E.A. Funds SICAV S.E.A. Funds ist ein UCITS SICAV in Luxemburg inkorporierter Dachfond. S.E.A. Funds. Depotbank ist DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Luxembourg. Verwaltungsgesellschaft ist IPConcept (Luxemburg) S.A.. Geprüft wird S.E.A. Funds von KPMG Luxembourg.

MEDIEN KONTAKT:

Alexander Zeeh alexander.zeeh@seagroup.com.sg Tel. (65) 6732 4864

For more information, visit: www.seagroup.com.sg

WICHTIGE INFORMATIONEN

