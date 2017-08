Liebe Trader,

Ein deutlich verbessertes Finanzergebnis und eine nicht unerhebliche Atomsteuer-Rückerstattung verhelfen dem Wertpapier des Energiedienstleisters RWE zu Beginn dieser Woche sich unter die Dax-Spitzenreiter einzureihen. Nachdem die Aktie wie bereits am 08. Juni 2017: "RWE Update - Warum jetzt Gewinne mitgenommen werden können" favorisiert zunächst einen kleineren Rücksetzer vom Widerstandsniveau und 20,00 Euro und der dort verlaufenden Abwärtstrendlinie zurück auf das Unterstützungsniveau um 17,25 Euro vollzogen hat, zog das Papier nach einer mehrwöchigen Stabilisierungsphase wieder deutlich an und steuert nun wieder auf seine Jahreshochs zu. Damit ist der Wert wieder auf der Long-Seite sehr attraktiv und kann für ein kurzfristiges Long-Investment herangezogen werden.

Long-Chance:

Mit einem festen Zahlenwerk im Rücken ist nun ein direkter Test der Jahreshochs von 20,33 Euro in den kommen Tagen absehbar, ein Ausbruch darüber dürfte schließlich weiteres Kurspotential bis rund 23,00 Euro eröffnen und macht ein Long-Investment für die kommenden Wochen sehr attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Einstieg aber noch knapp unterhalb der Marke von 18,70 Euro aufhalten, darunter könnte nämlich noch einmal die markante Horizontalunterstützung um 17,25 Euro zum Einsatz kommen. Mit größeren Verkaufssignalen müssen Händler allerdings erst rechnen, sobald das Niveau von rund 17,00 Euro nachhaltig zur Unterseite verlassen wird, in diesem Fall drohen direkte Abgaben auf die Unterstützungszone aus der Ersten Jahreshälfte bei rund 15,00 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 19,30 Euro

Kursziel: 20,33 / 23,00 Euro

Stopp: < 18,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,60 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



RWE AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 19,30 Euro; 10:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.