Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel von 56 Euro und ihr Votum "Hold" für die Rosenbauer-Aktie bestätigt.

Der Feuerwehrgerätehersteller hat im Zuge der Präsentation seiner Halbjahreszahlen eine Besserung der Auftragslage im laufenden Halbjahr angekündigt. Die Analysten zeigen sich vorsichtig optimistisch: Im ersten Halbjahr hatte Rosenbauer zu viel versprochen, relativiert Chefanalyst Christian Weiz.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,81 Euro für 2017, sowie 4,06 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 Euro für 2017, sowie 1,50 für 2018.

Am Montagvormittag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,25 Prozent bei 51,74 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN: AT0000922554