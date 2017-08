Die internen Untersuchungen bei Telit Communications (WKN: A0D9SK) haben zu ersten Ergebnissen geführt. Wie das IoT-Unternehmen heute meldet, hat CEO Oozi Cats seine Posten im Unternehmen endgültig geräumt. CFO Yosi Fait übernimmt vorerst die Konzernleitung. Zusätzlich sollen drei neue Direktoren in den Aufsichtsrat bestellt werden. Am wichtigsten jedoch: An der operativen Stärke des Telit-Geschäfts sieht man keinen Grund zu zweifeln - an einem starken Ausblick hält man fest.

Die Vorwürfe gegenüber dem geschassten Unternehmensboss haben sich erwartungsgemäß bewahrheitet. Cats soll in den USA vor 25 Jahren wegen Betruges unter dem abgewandelten Namen Uzi Kats verklagt worden sein. Dieser Umstand sei aber den Aufsichtsorganen in der Firma verschwiegen worden. Einen direkten Telit-Bezug gibt es also nicht, zumal die Anklage in eine Zeit vor Telit-Gründung fällt. Sorgen der Anleger, durch die ehemeligen Machenschaften von Cats sei nun auch das gesamte, in den letzten Jahren stark wachsende IoT-Geschäft ...

